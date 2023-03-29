На территории завода «Азовмаш» в Мариуполе создадут индустриальный парк

Создание парка поможет вновь активизировать производство в Республике. Фото: ДАН

В Мариуполе создадут индустриальный парк на территории завода «Азовмаш». Он серьезно пострадал во время боевых действий, но разминирование территории предприятия завершено на 80%. Об этом рассказал Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

— На сегодняшний день разминирование предприятия завершено на 80%, инфраструктура серьезно повреждена, но при этом часть оборудования удалось сохранить и восстановить. Территория почти расчищена. Планируется, что созданием Мариупольского индустриального парка («МИП мастер») будет заниматься КАМАЗ, у которого есть в этом деле значительный опыт, — добавил Хоценко.

Сейчас власти Республики потенциальных резидентов парка, готовых стать первопроходцами.

— Через создание индустриальных парков нам удастся вернуть к жизни наши предприятия промышленности и они снова будут приносить доходы в бюджет Республики, и что самое главное — будут создаваться рабочие места для наших жителей, — подчеркнул Председатель.

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