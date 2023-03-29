Украинские боевики ранили мужчину в Макеевке

Украинские боевики вновь ранили мирного жителя Республики (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Кировскому району Макеевки. В результате обстрела ранение получил один мирный житель. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Фрунзе, 80 ранен мужчина 1954 года рождения. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — уточнили в ведомстве.

Украинские боевики обстреляли район около 08:45. Всего по Кировскому району Макеевки было выпущено восемь снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в районе населенного пункта Авдеевка.

Напомним, что за сутки ВФУ семь раз открывали огонь по Республике, выпустив 31 боеприпас. Ранение получили два мирных жителя. Огнем ВФУ повреждены 5 домов в Ясиноватой, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Сотрудники МЧС ЛНР спасли двух человек на пожаре в Лисичанске

Загорелась квартира на первом этаже пятиэтажного дома (подробнее)