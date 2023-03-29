Ленинградская область восстановит разрушенный ВФУ лицей в Енакиево

Восстановление лицея пройдет в рамках шефской помощи Ленинградской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Енакиево восстановят лицей, который был частично разрушен в результате обстрела ВФУ в середине февраля. Восстановлением займется регион-шеф города Ленинаградская область. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области.

— По поручению губернатора Ленинградской области будет восстановлен Лицей информационных технологий г. Енакиево, подвергшийся обстрелу со стороны ВСУ, — отметили в пресс-службе.

Кроме того, в городе восстановят и другие образовательные учреждения. В 19 детских садат полностью заменят оконные блоки, а в 22 — еще и двери.

Напомним, что строители из Нижнего Новгорода также приступили к восстановлению Енакиево. Начат капитальный ремонт в многоквартирном доме на улице Вокзальная. В планах у специалистов завершить благоустройство бульвара Шевченко. На этот раз строители займутся наведением порядка во дворах двухэтажек, фасады которых выходят на бульвар.

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