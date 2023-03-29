Сотрудники МЧС ЛНР спасли двух человек на пожаре в Лисичанске

Огонь не перекинулся на другие жилые квартиры в доме Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Спасатели МЧС Луганской Народной Республики спали жизнь двум мирным жителям Лисичанска, которые не смогли самостоятельно выбраться из горящей квартиры. 68-летний мужчина и 57-летняя женщина не пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства ЛНР.

— В квартал Ленинского Комсомола, прибыли силы и средства пожарно-спасательной части № 59. В горящей двухкомнатной квартире никого не было. Очаг возгорания находился в спальне. Одновременно с тушением производилась эвакуация двух жильцов дома, которые из-за сильного задымления не смогли самостоятельно покинуть жилье, — отметили в ведомстве.

Благодаря четким и слаженным действиям спасателей, огонь не перекинулся на другие квартиры. Пожар был ликвидирован через час. Огнем уничтожена комната площадью 12 кв. м, повреждены кухонная мебель и личные вещи на пл. 6 кв. м.

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