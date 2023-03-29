За сутки украинские боевики семь раз обстреляли территорию ДНР

Украинские боевики продолжают разрушать дома и инфраструктуру региона (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по населенным пунктам Донецкой Народной Республики 31 различных боеприпасов. Под огнем ВФУ оказались Донецк, Ясиноватая, Горловка и Зугрэс. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о жертвах среди гражданских лиц в результате применения ВФУ противотанковых мин АТ2 — гибели мужчины и ранении женщины в Куйбышевском районе Донецка. Повреждены пять домов в Ясиноватой, а также два объекта гражданской инфраструктуры, — отметили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что на донецком направлении противник совершил 3 обстрела из артиллерии 155 и 152 мм. На горловском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм. На ясиноватском — 2 обстрела из артиллерии 155 и 152 мм, а на зугрэсском 1 обстрел из РСЗО.

Напомним, что в предыдущие сутки со стороны ВФУ зафиксировано 16 обстрелов Республики.

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