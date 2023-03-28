Денис Пушилин наградил Григория Лепса и Марию Львову-Белову знаками отличия за заслуги перед ДНР

Для пациентов Республиканского травматологического центра концерт Лепса стал целительным. Фото: t.me/pushilindenis

Врио Главы ДНР Денис Пушилин вручил уполномоченному при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, народному артисту России Григорию Лепсу и депутату Госдумы РФ Артуру Таймазову знаки отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени. Об этом руководитель Республики сообщил в своем телеграм-канале.

Он отметил, что для пациентов Республиканского травматологического центра стал целительным концерт Лепса, который тот провел в рамках визита в больницу детского омбудсмена и депутата. Вместе они навестили раненых военнослужащих и детей, которые лечатся здесь. А это более 40 детей, у 12 из которых минно-взрывные травмы от подрывов на минах.

По словам Пушилина, раненым детям очень помогает омбудсмен Мария Львова-Белова, которая ищет варианты, чтобы появилась дополнительная возможность их оздоровить.

- Огромное человеческое спасибо нашим верным друзьям. В каждый свой визит они стараются каждый по своему направлению поддержать жителей Донбасса. Для нас это ценно и важно, - подчеркнул лидер ДНР, отметив, что с гордостью вручил гостям заслуженные награды.

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