Нижегородские строители приступили к ремонту жилого дома в Енакиево

В городе восстанавливают жилые дома, социальные объекты и рекреационные зоны. Фото: Солнцев/ТГ
Строители из Нижегородской области приступили ко второму этапу восстановления Енакиево. Он включает в себя капитальный ремонт жилого многоквартирного дома на улице Вокзальной, а также благоустройство бульвара Шевченко. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства ДНР Евгений Солнцев.
— Начали с капремонта дома № 68 на улице Вокзальной. В планах — завершить благоустройство бульвара Шевченко. На этот раз строители займутся наведением порядка во дворах двухэтажек, фасады которых выходят на бульвар, — отметил зампред.
Напомним, что ранее в ДНР сообщили, что на восстановление Енакиево понадобится порядка двух миллиардов рублей. Ремонтные работы в городе проводит также Ленинградская область России. Она планирует отремонтировать в Енакиево 114 инфраструктурных объектов.
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