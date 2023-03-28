Нижегородские строители приступили к ремонту жилого дома в Енакиево

В городе восстанавливают жилые дома, социальные объекты и рекреационные зоны. Фото: Солнцев/ТГ

Строители из Нижегородской области приступили ко второму этапу восстановления Енакиево. Он включает в себя капитальный ремонт жилого многоквартирного дома на улице Вокзальной, а также благоустройство бульвара Шевченко. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства ДНР Евгений Солнцев.

— Начали с капремонта дома № 68 на улице Вокзальной. В планах — завершить благоустройство бульвара Шевченко. На этот раз строители займутся наведением порядка во дворах двухэтажек, фасады которых выходят на бульвар, — отметил зампред.

Напомним, что ранее в ДНР сообщили, что на восстановление Енакиево понадобится порядка двух миллиардов рублей. Ремонтные работы в городе проводит также Ленинградская область России. Она планирует отремонтировать в Енакиево 114 инфраструктурных объектов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Спасатели МЧС ДНР извлекли из-под завалов в Киевском районе тела двух мирных жителей

Специалисты продолжают разбирать завалы (подробнее)