Спасатели МЧС ДНР извлекли из-под завалов в Киевском районе тела двух мирных жителей

К поисковым работам присоединилась кинологическая служба МЧС. Фото: МЧС ДНР

Спасатели МЧС Донецкой Народной Республики извлекли из-под завалов разрушенного дома в Киевском районе Донецка тела мужчины и женщины. На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы. Работает также кинологическая служба спасательного ведомства Республики. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

— Оперативно были развернуты поисково-спасательные работы. На месте происшествия силами МЧС ДНР выполняются работы по извлечению разрушенных железобетонных плит и нависающих аварийных конструкций между вторым и первым этажами. На месте работает кинологическая группа РСЦ МЧС ДНР, — отметили в ведомстве.

Всего в поисково-спасательной работе привлекли 14 единиц техники и 42 человека личного состава.

Напомним, что обстрел Киевского района Донецка начался около 22:10. В результате попадания ВОП в один из многоквартирных домов на улице Куйбышева произошло обрушение межэтажного перекрытия второго и первого этажей на площади 20 м2.

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