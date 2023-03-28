В Мариуполе открыли два новых пункта приема заявлений на оформление российского паспорта

Документы у жителей города принимает 21 сотрудник полиции. Фото: Моргун/ТГ

В Мариуполе открылись два новых пункта подачи заявлений на российский паспорт. Таким образом, сейчас в городе работают восемь пунктов приемов документов. Теперь их общая пропускная способность превышает 1,5 тысячи посетителей в день. Об этом рассказал глава администрации Мариуполя Олег Моргун.

— Сегодня в Мариуполе приступили к работе два новых пункта приема заявлений о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации. Один из них – на первом этаже здания Ильичевской райадминистрации. Это самый большой пункт в Мариуполе. Здесь у горожан принимает документы 21 сотрудник полиции, — рассказал мэр.

Градоначальник отметил, что второй пункт приема заявлений открылся в Орджоникидзевском районе по ул. Киевской, 47а. При поддержке врио Главы ДНР были решены многие логистические вопросы. Благодаря этому жители города смогут получить новый паспорт за пять дней.

— Таким образом, число пунктов выдачи паспортов РФ выросло до 8-и. Также в других пунктах ФМС увеличилось количество окон по приему документов. Теперь их общая пропускная способность превышает 1,5 тысячи посетителей в день, — добавил Моргун.

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