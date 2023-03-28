Погиб мирный житель, подорвавшийся на противотанковой мине в Донецке

Противотанковые мины могут искалечить и даже убить человека. Фото: СЦКК ДНР

Мирный житель, получивший тяжелые ранение в результате детонации противотанковых мин в Куйбышевском районе, скончался. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— К сожалению, мужчина 1946 года рождения, подорвавшийся сегодня в Куйбышевском районе на противотанковой мине АТ2, скончался в лечебном учреждении, — отметил мэр города.

Напомним, что на противотанковых снарядах германского производства сегодня подорвались два мирных жителя. Украинские боевики в ночь с 27 на 28 марта в поселке шахты «Октябрьский рудник» Куйбышевского района Донецка при помощи РСЗО типа MARS 2 (M270 MLRS) выпустили кассетные ракеты MFOM AT2, начиненные противотанковыми минами АТ2. При обнаружении подобных боеприпасов ни в коем случае не приближайтесь к ним, незамедлительно вызывайте МЧС по номеру 101.

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