Военнослужащий ВСУ осужден за убийство мирного жителя Попасной

СК продолжает собирать данные о преступлениях ВФУ в Донбассе. Фото: пресс-службе СК РФ

В Луганской Народной Республике осужден военнослужащий ВСУ. Он признан виновным в применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, а также в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

— Следствием и судом установлено, что Бублик направился из вагонного депо в центр города Попасная. По пути следования он увидел одноэтажный жилой дом, подойдя к которому, заметил на крыльце женщину. В соседнем окне он увидел силуэт другого человека. Находясь на расстоянии около 10 метров от дома, произвел не менее 6 выстрелов из автомата АК-74 в окна комнаты, где находился человек. От полученных ранений мужчина погиб, — добавили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что приговором суда Бублику назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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