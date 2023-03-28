В ДНР продолжают ремонт дорог, ведущих к КПП на границе

Восстановление дорог в Республике продолжается (архивное фото). Фото: Хоценко/ТГ

Специалисты начали ремонт двух из шести запланированных участков автомобильных дорог, ведущих к пунктам пропуска на границе с Ростовской областью. Все работы ведутся под контролем врио Главы ДНР Дениса Владимировича Пушилина в рамках поручений Президента России Владимира Путина. Об этом рассказал Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

— На автомобильной дороге «Новоивановка-Ульяновское», ведущей к новому КПП «Ульяновское – Шрамко», на участке протяженностью 7,5 км запланировано расширение проезжей части, уже произведено фрезерование покрытия и устройство нижнего слоя асфальтобетонного полотна, — отметил Хоценко.

Тем временем на участке, который соединяет КПП «Мариновка» и «Успенка» также продолжаются ремонтные работы.

— Здесь ведутся геологические работы на участках водопропускных труб, специалисты расчищают полосы отвода и ведут разработку грунта под уширение проезжей части, — добавил Председатель.

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