Без газоснабжения остались 11 домов в Киевском районе Донецка

Зафиксировано прямое попадание снаряда в одну из многоэтажек. Фото: Кулемзин/ТГ

Порядка 11 многоквартирных домов в Куйбышевском районе остались без газоснабжения в результате вчерашнего обстрела. Еще одна многоэтажка обесточена. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Силами специальных служб последствия обстрела локализованы. Жилой дом обесточен, без газа остаются 11 многоквартирных жилых домов. Управляющей компанией организованы работы по уборке придомовых территорий и документированию повреждений жилого фонда, — рассказал глава города.

Напомним, что вчера около 22:20 Киевский район Донецка подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков. Ранения получили три мирных жителя, повреждены жилые многоквартирные дома на улице Куйбышева. По району было выпущено две ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Обстрел велся с позиций ВФУ, расположенных в населенном пункте Очеретино.

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