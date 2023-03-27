Магаданская область восстановила сквер Ветеранов в Ждановке

Детские площадки в сквере покрыли травмобезопасным покрытием. Фото: кадр из видео Минстроя РФ

Строители из Магаданской области России восстановили сквер Ветеранов, расположенный в населенном пункте Ждановка Донецкой Народной Республики. Силами Минстроя России и регионов-шефов продолжается реконструкция и восстановление жилых домов, а также социальной инфраструктуры Республики. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

— В рамках шефской помощи от Колымы в сквере Ветеранов переложили брусчатку, сменили освещение, установили более 30 скамеек и урн, три комплекса игровых площадок с травмобезопасным покрытием, — рассказали в ведомстве.

В Минстрое подчеркнули, что специалисты уделяют особое внимание для возвращения к мирной жизни восстановлению общественных пространств.

— При координации Минстроя России развернута комплексная работа по восстановлению и социально-экономическому развитию новых регионов, вошедших в состав РФ. Важнейшими задачами являются ремонт и строительство жилищного фонда, социальных объектов, коммунальной инфраструктуры и дорог, — отметили в ведомстве.

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