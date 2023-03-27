В ДНР рассказали о мерах социальной поддержки инвалидов

На встрече обсудили и другие проблемы людей с инвалидностью. Фото: Толстыкина/ТГ

В Донецкой Народной Республике обсудили вопросы, связанные с переходом на российское законодательство в части мер социальной поддержки граждан с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила зампред Правительства ДНР Лариса Толстыкина по итогам встречи с представителями главного бюро медико-социальной экспертизы по ДНР Минтруда России с донецкой организацией инвалидов «Новая жизнь» и отделением Социального фонда России по ДНР.

— Обсудили вопрос переосвидетельствования инвалидности. Хочу напомнить, что документы в связи с установлением инвалидности, которые выданы на территории ДНР и срок действия которых истекает (истек) в период с 24 февраля 2022 года до 1 января 2024 года, действуют до 1 января 2024 года, — рассказала Толстыкина.

Зампред добавила, что право на ежемесячную денежную выплату имеют даже те, у кого нет российского паспорта.

— Очень важно, что право на ЕДВ имеют даже те граждане с ограниченными возможностями, у кого на данный момент нет российского паспорта. Главное иметь паспорт ДНР или действующий украинский паспорт с регистрацией на территории Республики по состоянию на 30 сентября 2022 года. За назначением ЕДВ необходимо обратиться в клиентскую службу Социального фонда России по ДНР по месту жительства, — отметила Лариса Толстыкина.

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