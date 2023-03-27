Спортсмены из ЛНР завоевали 12 медалей на первенстве Таганрога по современному пятиборью

В соревнованиях участвовало 33 спортсмена из ЛНР. Фото: пресс-служба Минкультуры ЛНР

Юные спортсмены из Луганской Народной Республики завоевали 12 медалей на открытом первенстве Таганрога по современному пятиборью. Борцы привезли в Республику шесть золотых, три серебряных и три бронзовых награды. Об этом сообщили в министерстве культуры, спорта и молодежи ЛНР.

— Команду Луганской Народной Республики представляли 33 спортсмена СДЮСШОР по пулевой стрельбе, фехтованию и современному пятиборью и ЦОПС «Олимп-спорт». В соревнованиях девушек 2011-2012 годов рождения и юношей 2009-2010 годов рождения весь пьедестал был за луганчанами, — отметили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что победителями в своих категориях стали воспитанники «Олимп-спорта» Григорий Синявский, Даниил Оселедько, Ангелина Коробко и Дарья Луганцева, а также Диана Чижма и Глеб Гончаров из СДЮСШОР. Серебряные медали завоевали Виктория Жилик и Ярослав Селин, представляющие СДЮСШОР и Виктория Твердохлебова из «Олимп-спорта». Третьи места заняли София Горюнова и Евгений Степаненко из СДЮСШОР, а также Владимир Калашников из ЦОПС «Олимп-спорт».

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