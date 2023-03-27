В ДНР начнется выдача микрозаймов малому и среднему бизнесу

Для получения микрозайма заемщик должен состоять в реестре МСП. Фото: МВД ДНР

Малый и средний бизнес Донецкой Народной Республики с третьего квартала этого года сможет получить микрозайм. Финансовая помощь может составить до пяти миллионов рублей. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства Республики Рустам Мингазов.

— Мы создаем автономные некоммерческие организации «Микрофинансовая компания» и «Фонд поддержки МСП». Выдачу первых микрозаймов планируем на третий квартал 2023 года. Финансирование будет федеральным, уже имеется подтверждение», — отметил зампред.

Мингазов подчеркнул, что сейчас компании создают уставные документы и набирают сотрудников. Ранее их учредили распоряжением Правительства.

— Фонд поддержки предпринимательства рассчитан на малый и средний бизнес вне зависимости от отрасли, он будет давать гарантийное обеспечение по кредитам. Микрофинансовая компания будет выдавать микрозаймы по ставке от 1 до 5% годовых, в сумме до 5 млн рублей, — рассказал зампред.

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