Более двух тысяч жителей Горского в ЛНР получат гуманитарную помощь от «Единой России»

Выдача гуманитарной помощи уже началась. Фото: Колягин/ТГ

2200 жителей населенного пункта Горское в Луганской Народной Республике получат гуманитарную помощь. Ее в Первомайск передали волонтеры Всероссийской политической партии «Единая Россия». Сотрудники администрации и активисты уже начали выдачу гуманитарных наборов. Об этом сообщил глава администрации Первомайска Сергей Колягин.

— Данную помощь получат все 2200 жителей Горского, которые в настоящее время проживают в городе. В состав набора традиционно вошли рыбные, мясные и молочные консервы, мука, крупы, макаронные изделия, подсолнечное масло. Общий вес гуманитарной помощи составил 17 тонн, — рассказал градоначальник.

Тем временем в населенном пункте Золотое специалистами структуры по жизнеобеспечению города и активистами территории были оборудованы пункты подзарядки и обогрева. В них жители могут набрать воды, зарядить устройства и согреться.

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