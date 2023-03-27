В новых регионах России отменили предельный возраст для трудоустройства в Росгвардию

Ограничения будут сняты до 1 января 2026 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Владимир Путин подписал указ, согласно которому при поступлении на службу в войска национальной гвардии Российской Федерации не устанавливается предельный возраст. В случае поступления на службу силовиков, медкомиссия будет проходить заочно. Официальный документ опубликован на официальном интернет-порте информации.

— При поступлении граждан Российской Федерации на службу в войска национальной гвардии России на территориях ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областей предельный возраст не устанавливается, годность к службе определяется на основании заключения, подтверждающего соответствие требованиям к состоянию здоровья, — сказано в документе.

Указом также устанавливается, что мероприятия по профессиональному психологическому отбору проходят только граждане в случае назначения на должность руководителей, испытание не устанавливается, а также личное поручительство не оформляется.

Напомним, что ранее возрастные ограничения на поступлении на службу были сняты для пожарных.

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