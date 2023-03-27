Сергей Чернобривец освобожден с должности начальника Гоструда ДНР

Сергей Чернобривец будет освобожден с должности с 31 марта Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Указом временно исполняющего обязанности Главы Донецкой Народной Республики с должности начальника Государственной инспекции по вопросам соблюдения законодательства о труде ДНР освобожден Сергей Чернобривцев. Официальный документ опубликован на сайте Дениса Пушилина.

— Освободить Сергея Чернобривца от замещаемой должности начальника Государственной инспекции по вопросам соблюдения законодательства о труде Донецкой Народной Республики с 31 марта 2023 года, — сказано в документе.

Указ врио Главы ДНР Дениса Пушилина вступает в силу со дня его подписания, то есть с сегодняшнего дня.

Напомним, что ранее в ДНР сообщили о новых назначениях в сфере кадровой политики. В министерстве молодежной политики появился новый заместитель министра. На его пост был назначен бывший зампредседателя общественной организации «Молодая Республика» Константин Комленок.

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