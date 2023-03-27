В строительные склады Мариуполя завезли доски, кирпичи, брус и другие материалы

На складах собирают и сортируют по адресам комплекты оконных блоков. Фото: Моргун/ТГ

В Мариуполе выделили шесть площадок, где хранятся строительные материалы. Получить доски, шифер, гвозди, цемент и другое в первую очередь могут жители города, которые выразили готовность восстановить свои домостроения собственными силами. Об этом рассказал глава администрации Мариуполя Олег Моргун.

— В Мариуполе выделено шесть площадок под складирование стройматериалов для восстановления индивидуальных жилых строений. Помимо окон сюда уже завезены кирпич, шифер, рубероид, цемент, брус, доска, гвозди и другие материалы, которые необходимы для ремонта, — отметил мэр.

Моргу подчеркнул, на площадках для стройматериалов ежедневно идет сбор и сортировка по адресам комплектов оконных блоков.

— На каждое домостроение они формируются индивидуально с учетом необходимого количества, размеров и конфигурации, — добавил градоначальник.

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