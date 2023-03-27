Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на начальника полиции Мариуполя

Следствием устанавливаются лица, причастные к совершению преступления. Фото: пресс-службе Следственного комитета России

Следственным отделом по городу Мариуполь следственного управления Следственного комитета РФ по ДНР расследуется уголовное дело по факту посягательства на жизнь начальника мариупольской полиции. Преступники подорвали автомобиль Михаила Москвина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Изъяты фрагменты взрывного устройства, металлический фрагмент со следами копоти и механического воздействия, а также иные вещественные доказательства. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, проводятся осмотры изъятых предметов, допрашиваются свидетели, — отметили в пресс-службе Следственного комитета России.

Напомним, что автомобиль сотрудника полиции подорвали утром 27 марта. Взрывное устройство неустановленного типа было размещено на земле под припаркованным служебным автомобилем со стороны водительского сидения.

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