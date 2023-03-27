Торговые сети ЛНР заключили 30 контрактов с российскими производителями и поставщиками продуктов

Подписание контрактов позволит позволит максимально уйти от услуг дистрибьюторов Фото: Елена Лебедева

Торговые сети Луганской Народной Республики заключили 30 контрактов с крупными российскими производителями и поставщиками пищевой продукции. Среди товаров, поставляемых в Республику, будет молочная продукция, полуфабрикаты, мед, грибы и другое. Об этом сообщили в пресс-службе министерства промышленности и торговли ЛНР.

— При содействии Минпромторга ЛНР крупные торговые предприятия региона заключили ряд прямых контрактов с товаропроизводителями и компаниями-поставщиками пищевых товаров других субъектов Российской Федерации. В частности, прямые контракты заключены на поставку разнообразной молочной и мясной продукции, замороженных полуфабрикатов, свежих грибов, меда, круп, чая, специй и консервов, — отметили в министерстве.

В Минпромторге добавили, что в торговые сети подписали контракты, как с поставщиками, так и предприятиями по производству продукции для детей, а также на поставку продуктов детского питания.

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