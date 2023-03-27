В ДНР откроют новый завод по производству питьевой воды

Работать завод начнет в течение месяца. Фото: ДАН

В населенном пункте Старобешево Донецкой Народной Республики в течение месяца начнет работу новый завод по производству воды. Специалисты уже запустили наносы в пробном режиме. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства ДНР Рустам Мингазов.

— Появится большой завод по производству воды в Старобешево, мы там уже произвели пробный запуск насосов, ведутся пуско-наладочные работы оборудования. Думаю, что в течение месяца его откроем. Этим занимается российский инвестор, — отметил зампред.

Вода на производство будет поступать из местного водохранилища, а очищать ее будет современное оборудование. Мингазов также подчеркнул, что в Республике планируют расширять и другие производства.

— Мы по кондитерским изделиям будем развивать нашу номенклатуру, хотим ввести 20 новых позиций, в производстве соусов — около 10 новых позиций, — рассказал зампред.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Отделения МФЦ ЛНР начали выдавать справки об отсутствии судимости

С полным перечнем услуг можно ознакомиться на сайте организации (подробнее)