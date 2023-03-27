Отделения МФЦ ЛНР начали выдавать справки об отсутствии судимости

В течение 2023 года не территории ЛНР появится 33 отделения МФЦ. Фото: МФЦ ЛНР

В отделения Многофункциональных центров предоставления государственных услуг Луганской Народной Республики появилась новая услуга. С 27 марта жители региона смогут получить в МФЦ справку о наличии или отсутствии судимости. Об этом сообщили в пресс-службе МФЦ ЛНР.

— С 27 марта 2023 года в отделениях государственного учреждения ЛНР «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» будет осуществляться прием граждан по вопросу оказания государственной услуги: выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, — отметили в пресс-службе.

Напомним, что ранее в местных отделениях МФЦ ЛНР начали оформлять полисы медстрахования. Для оформления полиса заявителю необходимо иметь при себе паспорт РФ и СНИЛС. В случае если в паспорте России отсутствует прописка, то заявителю также необходимо предоставить паспорт ЛНР. Оформить полис ОМС можно будет в любом отделении центра.

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