Разрушенная больница в Волновахе восстановлена на 50%

Восстановление медучреждения продолжается. Фото: пресс-служба Департамента строительства

Строители из Ямало-Ненецкого автономного округа на 50% завершили восстановление разрушенной больницы в Волновахе. Внутри лечебного корпуса уже идут отделочные работы. Строители укладывают керамическую плитку, линолеум, монтируют декоративные панели. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

— Стараемся уложиться в максимально сжатые сроки, понимаем необходимость объекта. Все объекты медгородка будут традиционно сданы полностью «под ключ». У района будет новая, современная и комфортная больница, — отметил первый заместитель директора окружного департамента строительства и жилищной политики Сергей Власенко.

В пресс-службе добавили, что в корпусе отделения диагностики ведутся работы по устройству цементно-песчаной стяжки пола для обеспечения необходимой прочности, шумо-, тепло-, гидроизоляцию помещения.

— Кипит внутри работа и в хозяйственном блоке, а в гаражных боксах строители монтируют металлический каркас для облицовки стен. Параллельно идут фасадные работы, благоустройство территории, — добавил в департаменте.

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