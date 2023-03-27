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НовостиПроисшествия27 марта 2023 8:38

В Мариуполе совершено покушение на начальника полиции Михаила Москвина

Неизвестные взорвали его автомобиль, но сам глава полиции выжил
Ирина ДМИТРИЕВА
Это уже не первая попытка покушения на жизнь должностных лиц ДНР

Это уже не первая попытка покушения на жизнь должностных лиц ДНР

Фото: Александр КОЦ

Сегодня утром в Мариуполе было совершено покушение на начальника полиции Михаила Москвина. Неизвестные взорвали его автомобиль. Об этом заявил источник в силовых структурах Донецкой Народной Республики.

Сообщается, что около восьми часов утра в городе раздался взрыв недалеко от одного из местных кафе. Позже стало известно, что был взорван автомобиль начальника местной полиции - Михаила Москвина. В этот момент он находился всего в нескольких метрах от машины и получил контузию.

По словам источника, сейчас глава полиции Мариуполя в порядке и находится на своем рабочем месте.

Напомним, это уже не первая попытка покушения на должностных лиц в ДНР. Так, 20 августа 2022 года в освобожденном Мариуполе была совершена попытка покушения на жизнь бывшего мэра города Константина Иващенко. Злоумышленники заложили взрывное устройство на въезде в Мариупольский зоопарк, и оно сработало в момент подъезда чиновника. К счастью, Константин Иващенко не пострадал.

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