В Мариуполе совершено покушение на начальника полиции Михаила Москвина

Это уже не первая попытка покушения на жизнь должностных лиц ДНР Фото: Александр КОЦ

Сегодня утром в Мариуполе было совершено покушение на начальника полиции Михаила Москвина. Неизвестные взорвали его автомобиль. Об этом заявил источник в силовых структурах Донецкой Народной Республики.

Сообщается, что около восьми часов утра в городе раздался взрыв недалеко от одного из местных кафе. Позже стало известно, что был взорван автомобиль начальника местной полиции - Михаила Москвина. В этот момент он находился всего в нескольких метрах от машины и получил контузию.

По словам источника, сейчас глава полиции Мариуполя в порядке и находится на своем рабочем месте.

Напомним, это уже не первая попытка покушения на должностных лиц в ДНР. Так, 20 августа 2022 года в освобожденном Мариуполе была совершена попытка покушения на жизнь бывшего мэра города Константина Иващенко. Злоумышленники заложили взрывное устройство на въезде в Мариупольский зоопарк, и оно сработало в момент подъезда чиновника. К счастью, Константин Иващенко не пострадал.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Следственный комитет РФ установил подозреваемого в убийстве семилетней давности в Новоазовском районе

Жителя Ростовской области задержали и заключили под стражу (подробнее)