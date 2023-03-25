В городе Сватово в ЛНР в результате обстрела американскими ракетами HIMARS погиб парень и была ранена девушка

Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Сватово в ЛНР. Фото: СЦКК ЛНР

Сегодня утром украинские боевики нанесли ракетный удар по городу Сватово в ЛНР с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По населенному пункту были выпущены две ракеты. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что в результате нанесенных ударов погиб молодой парень и одна девушка была ранена. В городе разрушены и повреждены жилые дома.

- В результате обстрела Сватово с применением РСЗО HIMARS (противником выпущено две ракеты типа M31 GMLRS) погиб 19-летний молодой человек, а также получила ранения мирная жительница 2002 года рождения, разрушен один жилой дом и шесть домов повреждено, - проинформировали наблюдатели.

В СЦКК отметили, что момент обстрела американскими ракетами жилых домов в Сватово попал на запись одной из камер видеонаблюдения.

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