Луганское отделение «Единой России» утвердило цели работы в ЛНР на 2023 и 2024 года

Глава Республики принял участие в расширенном заседании Президиума отделения партии. Фото: Пасечник/ТГ

Луганское региональное отделение «Единой России» утвердило план цели работы в Республике на текущий и следующий год. Среди них содействие в дебюрократизации образовательного процесса, контроль восстановительных работ и помощь местным жителям. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник по итогам расширенного заседания Президиума регионального политического совета отделения.

— С секретарем Генерального совета ВПП «Единая Россия» Андреем Турчаком утвердили цели на текущий и следующий год. Так, партия будет осуществлять контроль ремонта школ, содействовать дебюрократизации образовательного процесса, оказывать помощь в развитии городов и поселков, но самое главное, на чем остановился Андрей Анатольевич — решать частные проблемы наших граждан, — отметил врио Главы ЛНР.

Пасечник добавил, что партия «Единая Россия» стала для Республики надежной опорой и проводником интеграции региона в Россию.

— Адресную помощь жителям, неоценимую поддержку защитникам Луганщины на фронте и уже реализует множество федеральных проектов, направленных на развитие медицины, образования и экономики нашего края, — отметил глава региона.

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