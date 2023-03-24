Сенатор России от ДНР Наталья Никонорова удостоена Ордена Почета

Сенатор от ДНР была удостоена государственной награды. Фото: Никонорова/ТГ

Сенатору Российской Федерации от Донецкой Народной Республике Натальи Никоноровой вручили государственную награду Орден Почета. Никонорова подчеркнула, что благодарна Президенту России за такую высокую оценку ее деятельность. Об этом сенатор рассказала в своем телеграм-канале.

— Переполняют счастье и гордость! Счастье быть в составе России. Гордость за наших людей, за жителей Республики, которых я представляю в Совете Федерации. Мы долгие годы боролись, не сдавались и верили в воссоединение с Россией. Это наша с вами общая награда! — отметила Никонорова.

Сенатор подчеркнула, что будет и дальше продолжать работу на благо страны и Республики.

— Сейчас мы вместе плечом к плечу боремся со злом мирового масштаба. Уверена в нашей Победе! Буду и дальше прилагать все усилия для процветания России и Донбасса, — добавила Наталья Никонорова.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

«Единая Россия» открыла 82 «Парты Героя» в ЛНР

Проект призван сформировать у детей и подростков уважительное отношение к истории Отечества (подробнее)