Сенатор России от ДНР Наталья Никонорова удостоена Ордена Почета

Сенатор от ДНР была удостоена государственной награды. Фото: Никонорова/ТГ
Сенатору Российской Федерации от Донецкой Народной Республике Натальи Никоноровой вручили государственную награду Орден Почета. Никонорова подчеркнула, что благодарна Президенту России за такую высокую оценку ее деятельность. Об этом сенатор рассказала в своем телеграм-канале.
— Переполняют счастье и гордость! Счастье быть в составе России. Гордость за наших людей, за жителей Республики, которых я представляю в Совете Федерации. Мы долгие годы боролись, не сдавались и верили в воссоединение с Россией. Это наша с вами общая награда! — отметила Никонорова.
Сенатор подчеркнула, что будет и дальше продолжать работу на благо страны и Республики.
— Сейчас мы вместе плечом к плечу боремся со злом мирового масштаба. Уверена в нашей Победе! Буду и дальше прилагать все усилия для процветания России и Донбасса, — добавила Наталья Никонорова.
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