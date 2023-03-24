«Единая Россия» открыла 82 «Парты Героя» в ЛНР

Установка новых парт в регионе продолжится. Фото: ЛИЦ

Всероссийская политическая партия открыла уже 82 «Парты Героя» в школах Луганской Народной Республики. Право сидеть за ними получают ученики, активно проявившие участие в жизни школы, населенного пункта, Республики или страны. Об этом сообщил заместитель секретаря Луганского регионального отделения партии, депутат Народного Совета ЛНР Александр Криеренко.

— В текущем году активно воплощается в жизнь партийный проект «Новая школа». Так, на территории ЛНР уже открыто 82 «Парты Героя», работа активно продолжается. Запланировано открытие парт на каждую неделю, — рассказал депутат.

Первая в ЛНР «Парта Героя» в честь первого главы ЛНР Валерия Болотова была установлена в его родной стахановской школе № 18. Проект призван привить школьникам любовь к Родине, уважение к ее истории и подвигам героев боевых действий.

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