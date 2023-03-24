До полного освобождения Марьинки в ДНР остался один участок города

Союзные войска продолжают освобождение населенных пунктов Республики

До полного освобождения Марьинки остался один участок города, однако украинские боевики продолжают его удерживать и перебрасывать резервы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

— Что касается Марьинского направления: продолжаются достаточно ожесточенные бои, в западной части остался небольшой, наверное, участок самой Марьинки для того, чтобы уже полностью мы могли говорить, что Марьинка освобождена, — отметил глава региона.

Напомним, что ранее Денис Пушилин возглавил антитеррористическую комиссию в ДНР. В состав комиссии также включены глава Правительства, министр внутренних дел, глава МЧС. До образования Администрации Главы ДНР как исполнительного органа функции аппарата антитеррористической комиссии возьмет на себя Мобилизационный департамент Главы ДНР.

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