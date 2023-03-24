Ясиноватский машзавод произведет продукции на 250 миллионов рублей в 2023 году

Финансовую помощь ЯМЗ окажет Фонд развития промышленности (архивное фото)

Ясиноватский машиностроительный завод планирует в 2023 году выполнить заказы горнодобывающих предприятий на сумму около 250 миллионов рублей. Эта цифра — минимальная планка в связи с планами предприятия активно участвовать в тендерах на закупку оборудования. Об этом рассказал заместитель Председателя Донецкой Народной Республики Рустам Мингазов.

— В 2023 году завод планирует произвести продукции на сумму примерно 250 млн рублей, они выполняют заказы для крупнейших российских предприятий горнодобывающей отрасли. Кроме этого, руководство Ясиноватского машиностроительного завода намерено активно участвовать в тендерах на закупку машиностроительной продукции, поэтому сумма в четверть миллиарда — это минимальная планка, — отметил Мингазов.

Зампред подчеркнул, что власти Республики планируют поддержать машзавод, выделив финансовую помощь по линии Фонда развития промышленности.

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