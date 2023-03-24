В бюджете ДНР предусмотрели 2,6 млрд рублей на выплату компенсаций гражданам за утраченное или поврежденное боями жилье

Жителям компенсируют потерю жилья, утраченного вследствие боевых действий. Фото: ОД ДР

В обновленном бюджете ДНР на 2023 год предусмотрели компенсационные выплаты жителям за утраченное или поврежденное вследствие боев жилье и имущество первой необходимости. Об этом сообщили в пресс-службе Народного Совета Республики.

Там уточнили, что внесенными поправками был установлен дефицит бюджета в более чем 2,7 миллиарда рублей, чего в исходном варианте документа не было. Как пояснила исполняющий обязанности министра финансов Донецкой Народной Республики Яна Чаусова, в бюджете предусмотрели средства, которые необходимы для выплаты компенсаций людям за жилье в размере 2,6 миллиарда рублей.

Помимо этого, в бюджет были заложены 224,9 миллиона рублей средств, которые направят на выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением ребенка, а также компенсацию финансовых потерь коммунальных предприятий и «Донецкой железной дороги».

Общий объем доходов бюджета Республики на 2023 год был увеличен на 218 миллионов рублей.

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