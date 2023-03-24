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НовостиПолитика24 марта 2023 12:27

В бюджете ДНР предусмотрели 2,6 млрд рублей на выплату компенсаций гражданам за утраченное или поврежденное боями жилье

Также были заложены средства на компенсацию финансовых потерь, которые несут коммунальные предприятия
Ирина ДМИТРИЕВА
Жителям компенсируют потерю жилья, утраченного вследствие боевых действий. Фото: ОД ДР

Жителям компенсируют потерю жилья, утраченного вследствие боевых действий. Фото: ОД ДР

В обновленном бюджете ДНР на 2023 год предусмотрели компенсационные выплаты жителям за утраченное или поврежденное вследствие боев жилье и имущество первой необходимости. Об этом сообщили в пресс-службе Народного Совета Республики.

Там уточнили, что внесенными поправками был установлен дефицит бюджета в более чем 2,7 миллиарда рублей, чего в исходном варианте документа не было. Как пояснила исполняющий обязанности министра финансов Донецкой Народной Республики Яна Чаусова, в бюджете предусмотрели средства, которые необходимы для выплаты компенсаций людям за жилье в размере 2,6 миллиарда рублей.

Помимо этого, в бюджет были заложены 224,9 миллиона рублей средств, которые направят на выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением ребенка, а также компенсацию финансовых потерь коммунальных предприятий и «Донецкой железной дороги».

Общий объем доходов бюджета Республики на 2023 год был увеличен на 218 миллионов рублей.

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