В ДНР создано региональное отделение Ассоциации юристов России

Ассоциация поможет повысить профессионализм юристам Республики. Фото: Никонорова/ТГ

В Донецкой Народной Республике открылось отделение Ассоциации юристов России. Муниципальные отделения организации появятся во всех городах Республики. Об этом рассказала сенатор Российской Федерации Наталья Никонорова.

— Муниципальные отделения этой организации будут созданы во всех городах. Поэтому у каждого юриста есть возможность пополнить ее ряды и приносить пользу обществу. Среди задач Ассоциации — бесплатная юридическая помощь, первичные правовые консультации в общественных приемных, помощь начинающим юристам и обмен опытом с коллегами из других регионов России, — подчеркнула Никонорова.

Также Ассоциация будет помогать повышать профессионализм юристов Донецкой Народной Республики.

Напомним, что ранее в Республике создали нотариальную палату. Она будет контролировать деятельность нотариусов и помогать им в работе.

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