В рамках проекта «Zа самбо» в Макеевке открылась школа борьбы

Первую тренировку в новой школе провел двукратный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон. Фото: ДАН

Школа борьбы открылась на базе Макеевского городского центра физического здоровья населения «Спорт для всех». Она будет работать в рамках проекта всероссийской политической партии «Единая Россия» «Zа самбо». Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

— Насыщенный день провели сегодня с секретарем Генерального совета партии «Единая Россия», первым заместителем Председателя Совета Федерации Андреем Турчаком, — отметил Денис Пушилин. — В рамках проекта «Zа самбо» открыли Школу борьбы в Макеевском городском центре физического здоровья населения «Спорт для всех», в котором тут же двукратный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон провел тренировку.

Напомним, что ранее Джефф Монсон вместе с волонтерами доставил медикаменты для военнослужащих ЛНР. Помощь адресовалась военнослужащим Республики, которые удерживают позиции на Кременском направлении.

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