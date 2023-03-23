В ДНР внесли изменения в закон «О бюджете на 2023 год»

Внесенные изменения положительно повлияют на жизнь в Республике. Фото: ДАН

Народный Совет принял закон о внесении поправок в бюджет Донецкой Народной Республики на 2023 год. Основная цель принятых поправок — обеспечить социальную помощь жителям Республики и поддержать ресурсоснабжающие предприятия. Об этом рассказал Председатель Народного Совета Владимир Бидевка.

— Сегодня по поручению врио Главы ДНР Дениса Владимировича Пушилина Народный Совет принял закон о внесении поправок в бюджет ДНР на 2023 год. Изменения, внесенные в бюджет, позволят обеспечить выплату заработной платы сотрудникам коммунальных предприятий за счёт расширения перечня получателей субсидии из бюджета, — отметил Бидевка.

Председатель подчеркнул, что в документе был утвержден объем бюджетных средств, направляемых на выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением ребёнка, в размере 224 миллиона 900 тысяч рублей. Поправки в закон учли также средства, необходимые для предоставления выплат за утраченное или поврежденное в результате боевых действий жилье, имущество первой необходимости, в размере 2,6 миллиарда рублей.

Внесение поправок в закон «О бюджете Донецкой Народной Республики на 2023 год» вступают в силу со дня их опубликования, то есть с сегодняшнего дня.

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