Виталий Хоценко рассказал о перспективах появления свободной экономической зоны в ДНР

Появление СЭЗ на территории региона позволит простимулировать бизнес в ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Председатель Правительства Донецкой Народной Республики рассказал о преимуществах введения на территории ДНР свободной экономической зоны. Она позволит сформировать преференциальный режим для бизнеса. Об этом Виталий Хоценко рассказал в своем телеграм-канале.

— Для нас это очень важное решение, которое позволит сформировать преференциальный режим для бизнеса. Уверен, что СЭЗ на нашей территории станет достаточно весомым аргументом для того, чтобы инвесторы вкладывали деньги в развитие нашей экономики. Благодарим Правительство Российской Федерации за помощь в развитии экономики нашей Республики, — подчеркнул он.

Хоценко добавил, что в случае принятия законопроекта, бизнес получит льготы по налогу на прибыль, на имущество и транспорт, а также по земельному налогу по ставке 0%. Появится и ряд других льгот.

— Страховые взносы для бизнеса до 2050 года будут взыматься по ставке 7,6%. Плюс нулевая ставка пошлины, НДС, акциз при ввозе оборудования, сырья, комплектующих и материалов, отдельных видов транспорта, — отметил Председатель.

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