Мирный житель подорвался на мине в Куйбышевском районе Донецка

При обнаружении ВОП звоните в МЧС по номеру 101. Фото: СЦКК ДНР

Мирный житель Куйбышевского района Донецка получил ранения в результате детонации запрещенной противопехотной мины «Лепесток». По уточненным данным, пострадавший мужчина в Кировском районе также получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице 60-летия СССР в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» получил ранение мужчина 1976 года рождения. По уточненной информации раненный в Кировском районе Донецка мужчина 1982 года также пострадал в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток», — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что по состоянию на 23 марта в Республике зарегистрировано уже 102 подрыва на таких минах. Среди пострадавших было девять детей. Три мирных жителя, получившие ранения при детонации ВОП, скончались.

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