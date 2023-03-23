В ЛНР выдали более четырех тысяч сертификатов на материнский капитал

Жители Республики могут получить все выплаты, доступные в других регионах России Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Луганской Народной Республике выдали уже более 4,2 тысяч сертификатов на материнский капитал, а также запустили программу оформления единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Такие меры социальной поддержки стали возможны благодаря помощи Правительства России. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы ЛНР Леонид Пасечник.

— Поддержка материнства и детства, повышение качества жизни граждан, развитие медицины, образования, культуры и искусства – все, о чем говорил в ежегодном отчете в Госдуме Председатель Правительства России Михаил Мишустин, жители Луганщины видят и чувствуют на себе. Прежде всего, нам стали доступны все социальные пособия и гарантии, предоставляемые гражданам Российской Федерации, — отметил Пасечник.

Врио Главы добавил, что на территории Республики набирают темпы и восстановительные работы. Менее чем за год в ЛНР восстановили 662 многоквартирных дома, 456 частных жилых строений, 146 школ, 78 детских садов и 36 больниц.

— Будем и дальше тесно работать с федеральным центром и шеф-регионами над важнейшей для нас задачей – выходом на общероссийский уровень по всем показателям, — подчеркнул глава региона.

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