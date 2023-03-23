Аграрии ДНР засеяли более 11 тысяч гектаров земли в рамках посевной кампании

Работы на полях ДНР, в том числе и в освобожденных населенных пунктах, продолжаются. Фото: ДАН
Работники агропромышленного комплекса Донецкой Народной Республики засеяли уже более 11 тысяч гектаров земли, что составляет 21% от общего плана работ. Об этом рассказал Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.
— Сейчас во всех сельскохозяйственных районах ДНР аграрии ведут сев ранних яровых зерновых культур. Уже засеяно более 11 тысяч гектаров земли, что составляет 21% от общего плана работ, и с каждым днем эти показатели будут непрерывно расти. Отмечу, что и на освобожденных территориях мы также активно ведем посевную, — отметил Хоценко.
Председатель Правительства поблагодарил всех аграриев Республики за работу в непростое для региона время.
— Искренне благодарим тружеников агропромышленного комплекса, за то, что в это непростое время они обеспечивают продовольственную безопасность региона, — добавил Хоценко.
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