Денис Пушилин поблагодарил Правительство России за помощь в восстановлении ДНР

Денис Пушилин подчеркнул, что несмотря на непрекращающиеся обстрелы, Республика продолжает развиваться Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики поблагодарил Правительство России за помощь, которое оно оказывает новым регионам страны. Среди наиболее важных мер поддержки Денис Пушилин выделил переход на российские социальные стандарты, а также внедрение программы материнского капитала. Об этом врио Главы Республики рассказал в своем телеграм-канале.

— Мощь России, о которой в своем ежегодном отчете в Государственной Думе не раз говорил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин языком цифр и фактов, Донецкая Республика испытала на себе, когда другие регионы России пришли к нам и начали оказывать шефскую помощь, — отметил глава региона. — Особых слов благодарности заслуживают усилия Правительства, направленные на восстановление разрушенных объектов нашего региона.

Денис Пушилин подчеркнул, что жители Донецкой Народной Республики за последний год, после того как она стала частью дружной семьи российских регионов, смогли почувствовать на себе, что такое настоящая забота со стороны государства.

— Забота проявляется не только в переходе на российские социальные стандарты, а и во внедрении новых мер государственной поддержки. В частности, это касается программы маткапитала, о которой наши жители могли раньше только мечтать, — добавил врио Главы Республики.

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