В ДНР создадут свободную экономическую зону

СЭЗ будет стимулировать экономическое развитие региона (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике планируют создать свободную экономическую зону. В рамках СЭЗ в регионе будут действовать льготные условия для предпринимательства. В случае одобрения законопроекта Государственной Думой, СЭЗ начнет действовать в Республике 1 января 2024 года. Об этом сообщили в администрации Главы Донецкой Народной Республики.

— Новые регионы должны достичь общероссийского уровня по всем показателям в течение 8 лет. При этом ключевыми отраслями Донбасса называются машиностроение, добыча угля и химическая промышленность, — отметил Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Напомним, что ранее аграриям Донецкой Народной Республики расширили возможности покупки техники по льготному лизингу. Местным сельхозпроизводителям предоставят отсрочку по выплатам основного долга до октября 2024 года, а процентов — до октября 2023 года.

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