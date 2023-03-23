В ДНР вынесли приговор украинским боевикам, причастным к преступлениям против мирного населения Донбасса

Следственный комитет принимает комплексные меры, чтобы те, кто причастен к аналогичным преступлениям, не ушел от уголовной ответственности. Фото: пресс-служба Следственного комитета

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор двум гражданам Украины, которые признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также в убийстве двух лиц, совершенном группой лиц. Приговором суда двум украинским боевикам назначено наказание в виде 25 лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

— 5 марта 2022 года Найден и Коленов, находясь на боевой позиции, обнаружили двух мужчин. Достоверно зная, что перед ними невооруженные люди, которые не принимают участия в боевых действиях, а являются гражданскими лицами, украинские военнослужащие открыли огонь на поражение. Причем Найден произвел не менее 15 выстрелов, а солдат Коленов — не менее 10 выстрелов, причинив мирным жителям смертельные ранения, — отметили в пресс-службе.

В Следственном комитете добавили, что подобные действия прямо запрещены Женевской конвенцией. В ходе предварительного расследования проведены осмотры места происшествия, комплекс экспертиз и другие следственные действия, изобличающие двух фигурантов.

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