ВФУ ранили мирного жителя в Кировском районе Донецка

По мирным кварталам города продолжают бить снарядами «натовского» калибра (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Кировскому району Донецка. В результате обстрела ранение получил один мирный житель. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Красная Заря ранен мужчина 1982 года рождения. Повреждения получил многоквартирный жилой дом в Куйбышевском районе города на улице Ленкоранская, — отметили в ведомстве.

В СЦКК Республики подчеркнули, что за час украинские боевики выпустили по Кировскому району Донецка семь снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в районе населенных пунктов Желанное первое и Галициновка.

Напомним, что ранее мирный житель пострадал в Центрально-Городском районе Горловки. В городе также повреждены жилые дома, газопровод и линия электропередачи.

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