Украинские боевики ранили мирного жителя Горловки

Украинские боевики продолжают обстреливать мирные города Республики (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины обстреляли Центрально-Городской район Горловки, в результате чего ранение получил один мирный житель. Повреждены дома на улицах Григоращенко и Багратиона. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Григоращенко ранен мужчина 1956 года рождения. Повреждены частные жилые дома, также газопровод и линия электропередачи. На улице Багратиона 38 пострадал частный жилой дом, — отметили в ведомстве.

Напомним, что ночью обстрелам украинских боевиков дважды подвергался Донецк. Под прицельным огнем украинских боевиков оказался Киевский район, по которому вооруженные формирования Украины выпустили 10 ракет из РСЗО и 3 снаряда калибром 155 мм.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

С наступлением тепла в ЛНР увеличилось количество сухотравных пожаров

Для спасателей Республики наступила «горячая» пора (подробнее)