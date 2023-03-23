Известный экс-боец ММА Джефф Монсон вместе с волонтерами доставил медикаменты для военнослужащих ЛНР

Медизделия и лекарства привезли волонтеры МГЕР и принявший российское гражданство американский экс-боец смешанных единоборств Джефф Монсон. Фото: пресс-служба «ЕР»

Для бойцов ЛНР доставили на фронт лекарства. Их привезли волонтеры и принявший российское гражданство американский экс-боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

- «Молодая гвардия Единой России» доставила медикаменты медбатальону войсковой части на передовую в ЛНР. Медизделия и лекарства привезли волонтеры МГЕР и экс-боец смешанных единоборств, депутат гордумы подмосковного Красногорска Джефф Монсон, - рассказали там.

Сообщается, что помощь адресовалась военнослужащим Республики, которые удерживают позиции на Кременском направлении. Для них привезли средства от простуды и ожогов, антибиотики, обезболивающие средства, системы для капельниц и изотонические растворы. Кроме того, были доставлены медпрепараты для операций, костюмы хирургам для работы в полевых условиях и многое другое.

- Спасибо жителям Челябинска за активное участие в сборе помощи, - отметил председатель общественной организации «Молодая гвардия Единой России» Антон Демидов.

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