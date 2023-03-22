В Мариуполе в ближайшее время откроются три новых отделения МФЦ

В городе появятся дополнительные отделения, чтобы жителям Мариуполя было проще получить госуслуги. Фото: Минюст ДНР

В Мариуполе планируют открыть еще три многофункциональных центра, работающих в режиме «единого окна». Это связано с высоким запросом от населения на получение государственных услуг МФЦ, в том числе паспорта России. Об этом по итогам встречи с мэром Мариуполя рассказал Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

— В самое ближайшее время в Мариуполе откроются еще три многофункциональных центра. Есть задача — выбрать объекты, привести их в порядок, подобрать специалистов, и МФЦ в полной мере начнут принимать людей, — отметил Хоценко.

Председатель подчеркнул, что городские власти также проработали вопрос с миграционной службой по увеличению пунктов приема документов на российский паспорт.

— Жители Донецкой Народной Республики хотят поскорее получить главный документ — паспорт Российской Федерации, и наша задача максимально им в этом помочь, — добавил Хоценко.

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