С 1 апреля в ДНР можно будет оформить полис ОМС в местных МФЦ

Полис ОМС дает право получить медпомощь в любом регионе России. Фото: Мингазов/ТГ

Оформление полиса обязательного медицинского страхования станет доступно жителям Донецкой Народной Республики в местных отделениях МФЦ с 1 апреля. Благодаря полису можно будет получить медицинскую помощь и на территории других регионов России. Об этом рассказал заместитель Председателя Республики Рустам Мингазов.

— Сейчас мы активно работаем не только над качеством предоставляемых услуг в наших МФЦ, но и над расширением их перечня. Так, с 1 апреля в наших МФЦ появится возможность получения полиса ОМС. Полис обязательного медицинского страхования важнейший документ, подтверждающий право гражданина РФ на бесплатную медицинскую помощь, — отметил Мингазов.

Напомним, что ранее возможность оформления полисов медстрахования в местных отделениях МФЦ появилась в Луганской Народной Республике. За первую неделю работы территориальный Фонд обязательного медицинского страхования в Луганской Народной Республике выдал жителям тысячу полисов ОМС.

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