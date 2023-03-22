Липецкая область восстановит в Володарском районе ДНР 11 объектов

Восстановление Республики продолжается. Фото: Солнцев/ТГ

Регионы-шефы продолжают восстанавливать города и районы Донецкой Народной Республики. Липецкая область отремонтирует несколько объектов в подшефном Володарском районе, среди которых детские сады, школа, зоны отдыха и объекты водоснабжения. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства ДНР Евгений Солнцев.

— Липецкая область в этом году восстановит в Володарском районе 11 объектов: 3 школы, 1 детский сад, 3 объекта водоснабжения и 4 зоны отдыха для местных жителей. Работы уже начались. Например, в одной из школ запустили новую котельную, — отметил Солнцев.

Зампред подчеркнул, что сейчас специалисты устанавливают горки, качели и тренажеры на детской игровой и спортивной площадках. Восстановление других объектов начнется в ближайшее время.

Напомним, что ранее в ДНР передали почти 300 единиц транспортных средств качестве гуманитарной помощи. С начала 2022 года регионы-шефы оказали содействие таким городам как Донецк, Горловка, Макеевка, Енакиево, Харцызск, Снежное, Кировское, Ждановка и другим.

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